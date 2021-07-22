ЦИК: Количество партий, подавших документы для регистрации на выборы в Госдуму в сентябре, выросло до 11

К зарегистрировавшимся ранее сегодня добавились такие партии, как «Зеленая альтернатива», «Партия Роста» и «Партия пенсионеров». Прием документов прекращается 4 августа. Голосование пройдет с 17 по 19 сентября. Участвовать без сбора подписей могут 14 из 30 зарегистрированных партий.