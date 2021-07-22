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22:04, 22 июля 2021

Полномочия судьи, выносившего приговор экс-полицейским по делу Ивана Голунова, прекращены

Квалификационная коллегия судей удовлетворила заявление Сергея Груздева об отставке. По какой причине оно было подано – неизвестно. Груздев работал в Мосгорсуде с 2014 года.
В июне 2019 несколько оперативников отдела по борьбе с наркотиками в Западном административном округе Москвы подкинули наркотики журналисту Ивану Голунову. Вскоре дело в отношении него было прекращено за отсутствием доказательств, а их самих осудили на сроки от 5 до 12 лет.


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