Соратники Навального опубликовали новое расследование об имуществе и тратах спикера Госдумы Вячеслава Володина

Сторонники Алексея Навального опубликовали расследование «Володин. Влюбленный в Путина миллиардер» о недвижимости спикера Государственной Думы Вячеслава Володина и его родственников.

Мать Вячеслава Володина Лидия Барабанова и отец его предполагаемой жены Юрий Полякин являются владельцами фирмы Инвест Холдинг, которая самостоятельно и через дочерние структуры владеет коммерческой недвижимостью в Москве и родине Володина – Саратове. В частности, эти структуры получили право на застройку в столице на территории «Московского жирового комбината», где сейчас возводятся жилые дома. Как сообщают сторонники Навального, Яна Полякина, сменившая фамилию на Володину, купила несколько элитных квартир в Москве, а также дом в Подмосковье площадью 1000 квадратных метров и стоимостью в 200 миллионов рублей и другую недвижимость.

Сам Володин задекларировал за 2020 год более 84 миллионов рублей. В предыдущие годы в документах значились и более крупные суммы.

Кроме того, по информации сторонников Навального благотворительные проекты Володина чаще всего финансируются крупными российскими компаниями, тогда как вклад самого спикера представляется символическим.

Коллега Навального Георгий Албуров рассказал, что за последнее время на это потрачено более 70 миллионов рублей.

Авторы расследования также утверждают, что многие полеты Володин совершает по таким поводам как открытие детской площадки, посещение различных объектов и встречи с жителями.