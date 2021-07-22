Явлинский призвал голосовать за «Яблоко» тех, кто против войны с Украиной

Один из основателей партии «Яблоко», председатель Федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский призвал голосовать за «Яблоко» тех, кто против войны России с Украиной. Об этом политик сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сейчас [своей статьей «Об историческом единстве русских и украинцев»] президент предупредил, что примерно он собирается сделать. И это сделано накануне того, что у нас называется выборами. Я считаю, что это момент, когда все люди, которые не хотят войны, могут проголосовать. Тут вопрос не в налогах, не разговорах об экономике. Сейчас разговор о мире и войне. Возможно, будет возможность проголосовать за «Яблоко», показав, что это люди, которые против войны в принципе, тем более с ближайшим соседом и со всем Западом. Все остальные партии будут поддерживать [политику Путина в отношении Украины], значит, они все за войну», — сказал он.

По мнению Г.Явлинского, политика Россия в отношении Украины направлена на разрушение «русского мира».

«Вся политика России только разрушает русский мир, потому что все теперь и в Харькове, и в Днепропетровске, вся юго-восточная Украина видит, что происходит в Донбассе, как там живут люди, как эти люди бегут в Россию, а никому они здесь не нужны, только паспорта им раздают, чтобы потом кичиться этим и их тащить потом на выборы – и они этого страшно не хотят. К России до 2014 года относились с интересом и уважением, а после этого, глядя на то, что она натворила, никому это не надо. Откуда появляются эти страдания: «Давайте присоединим Донбасс», — потому что все видят, что плохо людям там. Так разваливается русский мир. Непризнание международных границ делает людей второго сорта, как это сделано в Крыму, куда Сбербанк даже боится соваться», — заключил он.