Число погибших в ходе беспорядков в ЮАР по данным властей приблизилось к 340 человекам

Большая часть жертв приходится на провинцию Квазулу-Натал, остальные – на провинцию Гаутенг.

Беспорядки вспыхнули после заключения под стражу бывшего президента страны Джейкоба Зумы. Для подавления пришлось использовать армию. Зуму отправили в тюрьму за неуважение к суду после того, как он перестал являться на слушание по делу о коррупции, возбужденном против него. Российский МИД выразил надежду, что властям республики удастся вернуть события в конституционное русло.