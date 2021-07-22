Свыше 13 тысяч человек подали заявки в корпус наблюдателей на сентябрьские выборы в Москве

Это объявил замруководителя общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев. По его словам, большинство записавшихся – молодые люди в возрасте от 20 до 35. Почти половина, 40%, уже были наблюдателями ранее.

С 17 по 19 сентября москвичи будут выбирать депутатов в Государственную думу, двух депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов в районе Щукино. По оценке общественного штаба, число москвичей, голосующих электронно, в этом году может достичь двух миллионов человек.

