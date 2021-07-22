Явлинский: Из статьи Путина следует, что Украина не имеет права на государственность

Из статьи Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» следует вывод, что Украина не имеет права на государственность. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из основателей партии «Яблоко», председатель Федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

«Так, как это записано в статье, суть того, что там сказано, что Украина не имеет права на государственность. Примерно там так сказано, по многим направлениям я делают такой вывод. Если бы такая статья вышла 25, 45 лет назад — это было бы просто объявление войны. Это ультиматум», — сказал он.

Г.Явлинский отметил, что украинский язык требует поддержки и защиты.

«Есть процесс, как они выражаются в этой статье, украинизации, то есть принуждения русских к украинскому языку. Надо знать язык там, где ты живешь, что в этом особенного, что в этом плохого? Это уважение к той стране, в которой ты живешь, это очень хорошо. А собственно в чем смысл государства? Защищать интересы той страны, где ты живешь, она обязана защищать интересы украинского языка. Русский язык очень мощный язык, очень большой язык, очень могущественный язык. С ним всегда будет все хорошо, я надеюсь, я бы так хотел, это мой родной язык. А украинский язык требует поддержки и требует защиты. И если в Голландию поедете, там тоже самое. Если в Бельгию, там то же самое. В прибалтийские республики — будет то же самое. Это часть культуры, я в этом не вижу ничего плохого», — заключил он.