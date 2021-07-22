Явлинский: Статья Путина об Украине написана в стилистике объявления войны

Статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» написана в стилистике объявления войны. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из основателей партии «Яблоко», председатель Федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

«Там просто прямо так и сказано, что «мы никогда не допустим, мы с этим не согласимся, уходите с тем, с чем пришли, огромное количество территорий вам не принадлежит, мы никогда не согласимся с тем, что другие страны там вами командуют», — и так далее. Но я говорю, что стилистика этой статьи очень серьезная, ультимативная, стилистика объявления войны. Война-то, как вы знаете, теперь бывает очень разная — бывает холодная, бывает гибридная, бывает горячая. К счастью, непонятно о какой войне идет речь. Вообще я надеюсь, что в условиях фейков, постмодерна, можно будет избежать горячей фазы всего этого, но вообще риски резко возрастают. Риски столкновений и столкновений очень серьезных», — сказал он.

Г.Явлинский отметил, что статья президента адресована всем западным странам.

«Это же адресовано не только Украине, это адресовано всему западному миру. Ему сказано: «Да, Украина может стать площадкой, на которой произойдет столкновение». Там речь идет о том, что Украина может стать таким плацдармом. Потому что на самом деле речь идет не об отношениях только с Украиной, речь идет об отношениях России со всем западным миром, с Европой, с США», — заключил он.