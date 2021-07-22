Явлинский: Внешняя политика России тупиковая и опасная для будущего

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из основателей партии «Яблоко», председатель Федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

«У нас на самом деле обостряется ситуация с Афганистаном. Только что талибы сообщили, что 90 процентов границы они контролируют. Это очень серьезные опасности. Тем более что там не только талибы, там теперь есть ИГИЛ*, с ИГИЛом* вообще отдельные счеты. Там есть значительно число тех, кто туда сбежал, переехал или перевился, можно так сказать, из Сирии, где, как сказал наш доблестный министр обороны, мы испытываем 320 видов вооружения. Представляете, в чужой гражданской войне, мы испытываем 320 видов вооружения. Понятно, что у тех людей, которые там теперь в Афганистане, у них особые отношения. Все это вместе говорит о тупиковости нашей внешней политики. Потому что это угроза. Мы для будущих поколений, и для себя в том числе, создаем большие угрозы. Такая внешняя политика против интересов России и против ее будущего. Это тупиковая и опасная внешняя политика», — сказал он.

В Афганистане на фоне вывода американских войск с новой силой вспыхнуло противостояние талибов и правительственных сил. На прошлой неделе радикалы заявили о том, что контролируют 85 процентов территории страны.

* Организация признана террористической и запрещена в России