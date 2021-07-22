ГАИ: Дорожные камеры видеонаблюдения начали прятать в антивандальные железные боксы

В качестве эксперимента их уже опробовали на трассах Курганской области. В этих боксах установлены камеры видеонаблюдения для защиты камер видеонаблюдения, находящихся внутри. Кроме того, часть боксов будут устанавливать в режиме муляжей, без комплексов фото— и видеофиксации внутри. Об участившихся случаях вандализма в отношении камер ранее сообщал их производитель.
2021-07-22T21:03:05+03:00
2021-07-22T21:03:05+03:00
https://echo.msk.ru/news/2875420-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:03, 22 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину Москва вменяет Киеву гибель людей и уничтожение имущества в Донбассе, возлагает на Украину ответственность за смерти пассажиров и членов экипажа сбитого малайзийского «Боинга», а также требует прекратить водную блокаду Крыма, снять ограничения на использование русского языка и запрет на деятельность российских СМИ…