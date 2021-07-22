ГАИ: Дорожные камеры видеонаблюдения начали прятать в антивандальные железные боксы

В качестве эксперимента их уже опробовали на трассах Курганской области. В этих боксах установлены камеры видеонаблюдения для защиты камер видеонаблюдения, находящихся внутри. Кроме того, часть боксов будут устанавливать в режиме муляжей, без комплексов фото— и видеофиксации внутри. Об участившихся случаях вандализма в отношении камер ранее сообщал их производитель.