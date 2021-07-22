Девушку, сбившую трех детей в Новой Москве, будет регулярно навещать тюремный психолог

Об этом журналистам рассказала член ОНК Москвы Ева Меркачева. Также она сообщила, что Валерия Башкирова попросила администрацию о посещении православного храма на территории изолятора и о том, что первую ночь в СИЗО она провела в одиночной камере, а сейчас сидит в общей на 22 человека. Все ее соседки арестованы в первый раз и обвиняются в ненасильственных преступлениях, в основном кражах и распространении наркотиков.

Из-под домашнего ареста в СИЗО 18-летнюю Башкирову перевели после того, как в больнице скончался второй из сбитых ей детей.