Социальная сеть Facebook оштрафована на 6 млн рублей, мессенджер Telegram – на 11 млн, Twitter – на 5,5 миллионов.
Ранее в Роскомнадзоре объявили, что медленнее всего запрещенную информацию удаляет видеохостинг Youtube. В случае отказа от сотрудничества регулятор грозится ответными мерами вплоть до замедления доступа и полной блокировки сервисов.
Московские суды выписали очередные многомиллионные штрафы интернет-гигантам за отказ удалять запрещенную информацию
Социальная сеть Facebook оштрафована на 6 млн рублей, мессенджер Telegram – на 11 млн, Twitter – на 5,5 миллионов.