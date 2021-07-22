Московские суды выписали очередные многомиллионные штрафы интернет-гигантам за отказ удалять запрещенную информацию

Социальная сеть Facebook оштрафована на 6 млн рублей, мессенджер Telegram – на 11 млн, Twitter – на 5,5 миллионов.

Ранее в Роскомнадзоре объявили, что медленнее всего запрещенную информацию удаляет видеохостинг Youtube. В случае отказа от сотрудничества регулятор грозится ответными мерами вплоть до замедления доступа и полной блокировки сервисов.