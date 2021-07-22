Главный редактор сетевого издания «Проект» Роман Баданин сообщил о блокировке инстаграм-аккаунта своего СМИ

На момент блокировки аккаунт имел 20 тысяч подписчиков. Instagram заблокировал учетную запись, ссылаясь на некое нарушение норм сообщества, не уточняя, каких именно.

Недавно российские власти объявили «Проект» нежелательной организацией, а самого Баданина вместе с четырьмя его коллегами внесли в список физлиц-иностранных агентов.