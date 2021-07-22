Явлинский: Интеграционные шаги между Россией и Европой являются неизбежным вопросом дальнейшего развития

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из основателей партии «Яблоко», председатель Федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

«Интеграционные шаги, которые должны быть между Россией и Европой — это не вопрос желания, преференций, это как законы физики, это неизбежные вопрос развития. Если от них отказываться или их тормозить, будут крайне негативные последствия по самым ключевым вопросам. И по экономике, и по социальной жизни, и по климату, и по всему такому», — сказал он.

Г.Явлинский отметил, что России необходимо перестраивать свои отношения с европейскими странами.

«Украина хочет стать европейской страной. Вот это ее устремление. А на самом деле, дело заключается в том, что и у России другого выбора нет. Это и есть общие устремления. Поэтому нужно не мешать Украине это делать. А свою политику с Европой выстраивать в правильном направлении, а не так как сейчас жить в постоянном конфликте, собачиться и даже довести дело до того, что три четверти европейских стран не хотят встречаться с нашим президентом. Если Европа хочет быть третьим центром, то никакого другого выбора, кроме как найти общий язык с Россией не существует. А у России, если она этого не сделает, она развалится. Потому что не хватит экономического потенциала. И потому что тоже есть страны, у которых серьезные претензии к российским территориальным границам. И все знают это», — подчеркнул он.

Политик добавил, что идея изолированности России от европейской цивилизации является искусственной.

«Всегда Украина и Беларусь будут стремиться в Европу. Не Байден рвется туда, а Украина считает, что ей нужно жить как Словакии, как Румынии, как Болгарии, как Греции, как другим, в том числе православным странам Европы. Так они себя понимают и так понимала себя России, прежде чем придумали абсолютно несуществующую на самом деле концепцию, что мы какой-то изолированный такой кокон, мы как сказал однажды Владимир Владимирович, отдельная цивилизация, потом он еще однажды пошутил, что Россия нигде не кончается и так далее. Вот это все очень опасная бесперспективная политика, которая приведет Россию к очень нехорошим последствиям», — заключил он.