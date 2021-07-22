В список редких побочных эффектов вакцины Johnson&Johnson внесли синдром Гийена-Барре

Европейское агентство лекарственных средств официально внесло синдром Гийена-Барре в список редких побочных эффектов вакцины от коронавируса компании Johnson&Johnson. О повышенной частоте данного симптома среди привитых этой вакциной стало известно в конце июня. Синдром представляет собой аутоиммунное поражение периферических нервов, которое сопровождается слабостью в мышцах и нарушением чувствительности.
2021-07-22T20:32:31+03:00
2021-07-22T20:32:31+03:00
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20:32, 22 июля 2021
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