Власти Нидерландов оштрафовали социальную сеть TikTok на 750 тысяч евро за нарушение правил защиты личных данных несовершеннолетних. Поводом для штрафа послужило то, что информация об условиях использования голландским пользователям предоставляется Тиктоком на английском языке и поэтому может быть непонятна подросткам.