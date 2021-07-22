Второй иностранный язык перестал быть обязательным для изучения в российских школах

О новых федеральных государственных образовательных стандартах рассказал на слушаниях в Общественной палате глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Изучение второго иностранного так же, как и его выбор, теперь полностью отдан на усмотрение родителей.

В прошлом году Минпросвещения отказалось от идеи сделать обязательным ЕГЭ по первому иностранному языку – английскому.

