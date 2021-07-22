Володин, по данным соратников Навального, за последний год потратил на перелеты на бизнес-джете не меньше 75 млн

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, по данным соратников оппозиционера Алексея Навального, только за последний год потратил из бюджета на перелеты между Москвой и Саратовом на бизнес-джете не меньше 75 миллионов рублей. В новом расследовании говорится о том, что Володин с июля прошлого года слетал на свою родину и обратно 25 раз.

В Саратовской области также находится одномандатный округ, по которому политик баллотируется в новую думу. Каждый из 50 сегментов перелетов на бизнес-джете Falcon 7X, по оценке соратников Навального, стоит около 20 тысяч долларов. Также в расследовании, опубликованном на сайте Навального, рассказывается об имуществе Володина. ё