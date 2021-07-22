Явлинский: В основе статьи Путина лежит доктрина этнического национализма и шовинизма

В основе статьи Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» лежит доктрина этнического национализма и шовинизма. Такое мнение в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из основателей партии «Яблоко», председатель Федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

«Я скорее думаю, что это повод, такой метод сказать, что существует какая-то Антироссия. Все это сделано просто для того, чтобы лишить перспективы независимое государство, которая сложилось в Украине в последние 30 лет. Это такая доктрина Путина, это доктрина имперскости, нужно это тоже понимать. Это доктрина этнического национализма и шовинизма. О превосходстве, о том, что нет у них права на самостоятельную политику, на внешнюю самостоятельную политику, нет права на оборонную, на политику безопасности, это неправильно. Это глубокая, очень серьезная ошибка. Это именно доктрина и она имеет широкое применение. Она просто сейчас высказана по отношению к Украине, но она в той же мере относится к Белорусии, Казахстану, Северному Казахстану и так далее. Это дело такое, касается всех», — сказал он.

Г.Явлинский отметил, что родственные отношения между народами подразумевают другой подход, чем отношение России к Украине.

«Если кто-то кого-то считает братом, то нужно ему помогать, а не приковывать его к батарее и заставлять жениться по выбору того, кто приковал. У брата не надо отбирать паспорт, надо признать его независимость, самостоятельность, особенно если ты считаешь, что это близкий тебе человек. А ситуацию-то совсем другая. У нас нет дружественных стран, поэтому, по их мнению, вообще все негодяи. бывает такая паранойя», — заключил он.