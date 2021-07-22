Парламент Грузии в очередной раз не смог утвердить нового главу Центральной избирательной комиссии

Голосование транслировалось на сайте законодательного органа. Президент страны Саломе Зурабишвили представила две кандидатуры, но ни одна не набрала необходимых ста голосов, то есть двух третей от всех депутатов. Это уже вторая попытка выбрать главу ЦИК. В третий раз необходимое количество голосов, согласно законодательству, понизится до 90, в четвертый – до 76, но тогда срок полномочий избранного главы Центризбиркома составит полгода вместо привычных пяти.

Предыдущий глава ЦИКа, возглавлявший его в течение почти 10 лет, подал в отставку после парламентских выборов, на которых победила правящая партия и итоги которых отказалась признать оппозиция.