Глава Совета по правам человека предложил высылать мигрантов, которые участвуют в массовых драках

Валерий Фадеев назвал таких людей хулиганами и предложил вычислять их с помощью камер с распознаванием лиц. Также Фадеев отметил, что на данный момент два с половина миллионов мигрантов работают в России без регистрации и даже треть зарегистрированных работают в «серую», что сбивает рынок труда.

В июле в Москве произошли сразу три массовых драки с участием приезжих, в том числе, конфликт с поножовщиной в ночь на 13 июля у метро «Кузьминки», в котором участвовали почти двести человек.