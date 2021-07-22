Экс-сенатор Рауф Арашуков обжаловал решение обратить в доход государства имущество его самого и его отца более чем на миллиард рублей. Ранее сегодня стало известно, что Басманный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о том, чтобы все это имущество перешло государству. Свое требование в прокуратуре обосновали тем, что официальная зарплата отца и сына за последние десять лет не превышала 100 миллионов рублей.

Арашуковых задержали в январе 2019, им вменили организацию убийств и организацию преступного сообщества для хищения газа в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии. Свою вину они не признают.