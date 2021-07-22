Власти Саудовской Аравии объявили о том, что за время хаджа в этом году не выявлено ни одного случая ковида. Из-за пандемии в этом году, как и в прошлом, въезд иностранцам на хадж был запрещен.
2021-07-22T19:33:09+03:00
2021-07-22T19:33:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2875384-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:33, 22 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину Москва вменяет Киеву гибель людей и уничтожение имущества в Донбассе, возлагает на Украину ответственность за смерти пассажиров и членов экипажа сбитого малайзийского «Боинга», а также требует прекратить водную блокаду Крыма, снять ограничения на использование русского языка и запрет на деятельность российских СМИ…