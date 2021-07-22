В Челябинской области задержали руководителя регионального отделения Пенсионного фонда

Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета. Виктора Чернобровина подозревают в получении взяток в особо крупном размере. По данным местного издания 74.ru, его увезли на допрос прямо из больницы, поскольку причина госпитализации не угрожает жизни. Ранее силовики задержали с поличным при передаче взятки заместителя Чернобровина Александра Орехова. Он под домашним арестом.

Чернобровину грозит от 8 до 15 лет и крупный штраф.

