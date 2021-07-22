Следственный комитет отчитался о задержании еще семерых исламистов в Кисловодске

По данным силовиков, эти люди готовили теракт в здании полиции. Первый подозреваемый был задержан еще в начале апреля. Затем сообщалось о задержании еще 16 человек – уроженцев Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Дагестана. Их считают участниками ячейки запрещенного в России Исламского государства. Следствие будет ходатайствовать об аресте новых задержанных.
2021-07-22T19:31:39+03:00
2021-07-22T19:31:39+03:00
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19:31, 22 июля 2021
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