Президент США Джо Байден в ближайшее время объявит о введении санкций в отношении кубинских чиновников за нарушение прав человека.

Предполагается, что это будут индивидуальные санкции. Об этом пишет газета Политико. В списке окажутся представители силовых структур – Министерства внутренних дел и вооруженных сил, но конкретные фамилии пока не обнародованы. Президент США Джо Байден оказался в ситуации непростого выбора. В его партии достаточно голосов, которые призывают снять эмбарго с Кубы, тогда как Конгресс, напротив, требует жестких решений. Эта точка зрения, по всей видимости, и возобладала. Санкции будут введены в соответствии с глобальным актом о правах человека имени Магницкого.

Поводом для возможных рестрикций стали волнения на Кубе. Граждане остались недовольны действиями властей в период пандемии. В ряде случаев лозунги перерастали в политические. В США считают, что выступления были подавлены с серьезными нарушениями прав человека.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель возложил ответственность за массовые акции в стране на США.