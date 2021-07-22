В Олимпийских играх в Токио примут участие более 160 спортсменов, открытых представителей ЛГБТ-сообщества

В Олимпийских играх в Токио, которые откроются завтра, примут участие более 160 спортсменов, открытых представителей ЛГБТ-сообщества, — посчитало агентство Reuters. Таким образом, эта Олимпиада станет самой инклюзивной в истории.

Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля и продлятся до 8 августа. С 24 августа по 5 сентября Япония примет Паралимпийские игры.