Одессу затопило после ливня

По данным Гидрометцентра, в течение часа на город выпало больше 30 мм осадков, а порывы ветра достигали 20 м/с. Местами вода затопила подъезды и доходила людям до пояса, десятки деревьев повалены, некоторые районы города остались без света. Самолеты, которые должны были приземлиться в это время в одесском аэропорту, развернули на запасные аэродромы. Ликвидация последствий продолжается.

За последние недели от рекордных ливней и наводнений пострадали также Крым, Краснодарский край, Западная Германия и Бенилюкс, Индия и Китай.