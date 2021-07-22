Суд принял иск о защите чести и достоинства к «Проекту» от экс-преподавателя в школе для одаренных детей при МГУ

Суд в Москве принял иск о защите чести и достоинства к интернет-изданию «Проект» от экс-преподавателя физики в школе для одаренных детей при МГУ Сергея Сергеева. На информацию в картотеке Никулинского районного суда обратило внимание издание «МБХ медиа». Сергеев требует признать несоответствующими действительности сведения в статье «Физика твердого тела. Расследование о многолетних домогательствах к ученикам элитной школы при МГУ» от 17 июня, обязать ответчика выпустить опровержение и выплатить компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей. Ранее Сергеев уже подавал заявление, но его ему вернули из-за неподсудности дела данному суду.

«Проект» российские власти недавно объявили нежелательной организацией.