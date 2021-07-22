МОК отменил собственный запрет на публикацию фото акций в поддержку борьбы против расизма

Соревнования токийской олимпиады начались еще до официальной церемонии открытия. В пяти матчах женского футбольного турнира, прошедших накануне, участницы вставали на одно колено. На сайте, соцсетях МОК, интернет-платформах оргкомитета фото с подобным содержанием отсутствовали. Еще в апреле МОК предупредил спортсменов, что демонстрация политической позиции, религиозная или расовая пропаганда запрещены, согласно олимпийской хартии.

Представители США настаивали на том, чтобы нарушить олимпийский закон, но Исполком МОК оставил решение в силе и вот теперь запрет на публикацию фото снят. В дальнейшем фотоматериалы со стоящими на коленях спортсменами будут появляться в сети без ограничений, однако на пьедестале почета акции по-прежнему запрещены.

Между тем, капитан женской сборной Германии по хоккею на траве Нике Лоренц добилась права выходить на поле с радужной повязкой в поддержку ЛГБТ-сообщества.