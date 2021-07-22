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Эксклюзив Эха 18:14, 22 июля 2021

«Офицеры России» обратились в Генпрокуратуру и мэрию Москвы с жалобой на спектакль «Первый хлеб» театра «Современник»

Общероссийская общественная организация «Офицеры России» обратилась в Генпрокуратуру и мэрию Москвы с жалобой на спектакль «Первый хлеб» театра «Современник». Некоторые сцены в нем активисты организации расценивают как оскорбительные. Один из руководителей «Офицеров России» Антон Цветков считает, что нужно изменить текст монолога главной героини, которую играет Лия Ахеджакова.
«Офицеры России» считают, что актеры чрезмерно используют ненормативную лексику и неприкрыто пропагандируют однополую любовь.
Лия Ахеджакова от комментариев воздерживается. Что касается офицеров России, то представители организации говорят, что готовы к диалогу с театром.

Премьера спектакля состоялась несколько дней назад. Первые рецензии были положительными, в том числе в эфире государственного телеканала «Культура».
Спектакль поставил польский режиссер Бениамин Коц. Отметим, что в театре «Современник» жалобу «Офицеров России» до сих пор не прокомментировали.

Содержание театральных постановок может быть предметом проверки прокуратуры, если оно противоречит законодательству. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
«Безусловно, такой вопрос может решаться на уровне прокуратуры, если содержание пьесы идет вразрез с существующим законодательством. Например, является призывом к насилию, к свержению власти, наносит оскорбление чувствам верующих и тому подобное», — пояснил он.


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