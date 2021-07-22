Министерство энергетики пообещало запретить экспорт топлива, если цены на него продолжат расти

Это может произойти уже в ближайшие дни.

В случае сохранения биржевых цен на нынешних рекордных уровнях, на следующей неделе будет запущен процесс запрета на экспорт бензина. Об этом объявил Министр энергетики Николай Шульгинов. Он добавил, что в ведомстве рассмотрят вопрос о заморозке цен и подписании с нефтяными компаниями соглашений, которые бы регламентировали объёмы и уровни цен в оптовом звене.

Глава министерства отметил, что нынешний рост на биржах не окажет значительного влияния на динамику розничной цены на заправках. Шульгинов сказал, что этого не произойдёт из-за так называемого «демпфирующего механизма», который предполагает, что крупные производители получают повышенные выплаты на сдерживание стоимости топлива на внутренних рынках.

Тем временем биржевая стоимость бензина АИ-92 уже пятый день подряд бьёт рекорды. Сегодня она стоит более 57 с половиной тысяч рублей за тонну. АИ-95 также обновляет исторический максимум второй день подряд – его цена за тонну превышает уже 60 тысяч.

Вчера заместитель министра энергетики Павел Сорокин говорил, что стоимость бензина на бирже может стабилизироваться в конце месяца. Повышение цен он объяснял ростом спроса на топливо в сезон отпусков и ремонтом нескольких нефтеперерабатывающих заводов.