Движение «Талибан», запрещенное в России, заявило о взятии под свой контроль 90% границ Афганистана

Как утверждает представитель радикальной организации Забиулла Муджахед, талибы полностью управляют границами Афганистана с Ираном, Туркменией, Таджикистаном и Узбекистаном. Эту информацию не подтвердили в Таджикистане, отметив, что границы с их страной движение «Талибан» контролирует не полностью, а на 80%. Сейчас министерство обороны Афганистана разрабатывает план возвращения занятых талибами районов.

В свою очередь Россия внимательно следит за развитием ситуации и в случае необходимости готова вмешаться, сказал спецпредставитель российского президента по Афганистану Замир Кабулов в интервью главному редактору «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову.

По мнению спецпредставителя российского президента по Афганистану Замира Кабулова, урегулировать ситуацию там можно только с помощью создания коалиционного правительства. Само же движение «Талибан» намерено подготовить в Афганистане кабинет министров через совет, который будет состоять из народных представителей. В то же время радикальная организация готова пойти на переговоры с Кабулом и совместно решать вопросы о структуре руководства страной. Это подтверждалось в ходе переговоров с Москвой, отмечают в российском министерстве иностранных дел. Однако террористическая организация выступает категорически против присутствия в Афганистане войск других государств, в том числе Турции. Анкара ранее заявляла ранее о готовности переброски своих военных.

Ситуация в Афганистане обострилась после вывода из страны американских войск.