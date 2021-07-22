Лесные пожары в России оказались в сфере внимания зарубежных изданий

Они сходятся во мнении, что одной из ключевых причин их возникновения стали ошибки властей.

Якутские власти уже предупредили жителей о том, чтобы те не выходили на улицу и не вдыхали опасный дым, — пишет издание. В частности речь идёт о том, что распространяемые в результате пожаров мелкие частицы могут попасть в кровоток и поразить человеческие органы. Сейчас их концентрация в 40 раз превышает нормы, утверждённые Всемирной организацией здравоохранения и гораздо выше самых загрязнённых городов Индии и Китая. Все это газета называет «угрозой аэроапокалипсиса» и отмечает, что виной всему невнимательность властей к экологии и отказ слушать учёных.

«Постепенно люди начинают понимать, что климат действительно меняется, и последствия действительно катастрофические. Но большая часть общества и большинство политиков все еще очень далеки от понимания реальных масштабов проблемы». К.ц. По сайту Inopressa.ru. Пожары же возникают из-за плохого управления лесным хозяйством, а также сокращения бюджетов на это.

Этому вторит французская Le Temps, называет происходящее полномасштабной катастрофой (конец которой могут положить только дождь и внезапный холод) и отмечает, что власти лишь декларируют свой контроль за ситуацией. Но на самом деле они если и контролируют, то только информационные потоки. Официальные прогосударственные СМИ почти не сообщают о пожарах, а локальные чиновники утверждают, что никакая помощь им не нужна. И это понятно, ведь для них гнев начальства — намного хуже, чем пожары.

Американская The Washington Post вышла с большой публикацией, которая так и называется — каковы причины «беспрецедентных по масштабу» пожаров в России? Помимо экологических и климатических факторов, в ней упомянуты и другие: например, труднодоступность зон горения, а значит, проблемы с тем, чтобы быстро заметить опасность; журналисты также не исключают поджоги как способ некоторых бизнесменов побудить власти снять ограничения по вырубке деревьев для производства из них лесоматериалов. Ну и, наконец, часто встречающийся «человеческий фактор», когда туристы забывают погасить за собой костры. Влияние этих причин можно было бы свести к минимуму — если бы власти контролировали.

Завтра исполнится ровно месяц с момента введения на всей территории Якутии режим ЧС из-за лесных пожаров.