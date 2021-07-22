В этом месяце Петербург, согласно официальной статистике, достигнет рекордного значения по смертности от коронавируса за все время пандемии. При сохранении текущих показателей это произойдет уже завтра.

В среднем ежедневно в июле от ковида, если верить статистике с сайта «Стопкоронавирус.рф», в Петербурге умирает около ста человек. В последние дни показатели снизились – за минувшие сутки, например, в летальные списки попало 95 горожан. Несмотря на это, текущий месяц, вероятнее всего, станет для Петербурга самым смертоносным: прошлый максимум фиксировали в декабре, тогда за месяц умерло 2250 человек, показатели за июль уже сейчас приблизились к этой отметке. Впрочем, официальная статистика настолько противоречива, что на неё практически невозможно ориентироваться, считает независимый демограф Алексей Ракша.

«Вопрос в том, какой коэффициент вранья применять. Прошлой осенью нам показывали до 500-600 умерших, а реально в ноябре было 2800. Что об этой статистике можно сказать? Что нам надо смотреть на избыточную смертность и надо теребить ваш ЗАГС. Петербургский ЗАГС с декабря 2020 года перестал выкладывать информацию о числе рождений, смертей, браков и разводов. Это, конечно, позор и какое-то большое недоразумение», – сказал Ракша.

Ракша также отметил, что, судя по динамике поисковых запросов в «Яндексе», Петербург прошел пик третьей волны коронавируса примерно месяц назад.

Несмотря на тяжелую ситуацию с коронавирусом, в Петербурге в это воскресенье состоится военно-морской парад. Городские власти намерены провести его без зрителей, ограничив доступ к набережным.