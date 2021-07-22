Еврокомиссия приняла к сведению договоренности между США и Германией по газопроводу «Северный поток-2»

Официальный представитель организации пообещал, что этот вопрос будет обсуждаться со всеми заинтересованными странами, в том числе с Украиной.

Согласно договоренностям, газопровод будет достраиваться без введения новых санкций, а Киев получил финансовую поддержку.

«Несмотря на то, что мы по-прежнему выступаем против трубопровода, мы пришли к выводу, что санкции не остановят его строительство и рискуют подорвать важнейший союз с Германией», заявил официальный представитель Госдепа США в среду, объявляя о сделке Вашингтона и Берлина по Северному Потоку-2. В рамках соглашения Германия создаст и будет управлять Зеленым фондом Украины, сделав первоначальный взнос в размере 175 миллионов долларов с последующим привлечением инвестиций до 1 миллиарда долларов.

США и Германия пообещали ввести двухсторонние санкции в отношении России, если Москва будет использовать Северный Поток-2 в качестве политического оружия. Администрация Джо Байдена отказалась от санкций по газопроводу, так как он был построен на 95% в период президентства Дональда Трампа — чья администрация, даже несмотря на принятые Конгрессом законы в 2017 и 2019 годах, ввела только частичные санкции и только в последние месяцы своей работы, когда остановить проект уже было невозможно.

После объявления о сделке Белый дом сообщил, что президент Джо Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 30-го августа.

Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя соглашение, сказала, что не считает его подарком российскому президенту Владимиру Путину. По ее словам, важно было найти компромисс по проекту, который в разных странах по-разному оценивается.

У Москвы есть вопросы к сделке, — дал понять пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Между тем, Песков приветствовал готовность Германии прилагать более активные усилия по содействию выполнению минских договоренностей.