Россия впервые подала в ЕСПЧ межгосударственный иск

В нем Москва пожаловалась на Украину.

Документ составлен на основе 33 статьи Конвенции о защите прав человека, говорится в заявлении Генеральной прокуратуры. Так власти России планируют привлечь внимание европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав граждан, а также привлечь Киев к ответственности за содеянные преступления.

В первую очередь вопросы касаются Крыма и ограничения прав национальных и языковых меньшинств, рассказал уполномоченный России при ЕСПЧ Михаил Виноградов.

Кроме того, Москва возложила ответственность за сбитый Малазийский Боинг на Киев. В документе сказано, что Украина была обязана закрыть воздушное пространство, однако этого сделано не было, из-за чего погибли мирные граждане.

Россия также просит ЕСПЧ обязать Киев восстановить работу русскоязычных телеканалов и радиостанций на территории Украины, а также разблокировать некоторые интернет-ресурсы.

С момента вступления в силу Европейской конвенции о правах человека в ЕСПЧ было подано чуть менее 30 межгосударственных жалоб, почти половина из них — против России, утверждает агентство Интерфакс

В МИДе России сказали, что надеются на беспристрастное и неполитизированное решение Страсбургского суда. Как подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова, Москва выступает за защиту европейского правопорядка.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев уверен, что международные судебные инстанции давно должны были заняться правонарушениями со стороны украинских властей.

Поддержали обращение в ЕСПЧ и в Государственной думе. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин сказал, что Москва тем самым защищает интересы украинцев и своих соотечественников.



Украинский журналист Роман Цымбалюк назвал «пропагандистским пасквилем» иск России к Украине в Европейский суд по правам человека по поводу крушения малазийского боинга. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Как отреагирует Украина? Да никак, потому что это ни что иное, как очередной пропагандистский пасквиль против нашей страны. То, что там написано, не имеет ничего общего с действительностью. Плевать им на MH17 – они хотят воду в оккупированный Крым, образование на русском языке и доступ к российским СМИ», — заявил Р.Цымбалюк.

Руководитель отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов сказал в эфире «Эха», что Россия, вполне возможно, намеренно рассчитывает на неудовлетворение своего иска в ЕСПЧ.

При этом Мартынов напомнил, что Россия очень часто не выполняет уже вынесенные Страсбургским судом решения.