Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Кабулов заверил в законности контактов МИДа РФ с «Талибаном»*

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор 2-го Азиатского департамента МИД Замир Кабулов заверил в законности контактов МИДа РФ с «Талибаном»*. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Начнем с того, что принята резолюция Совета безопасности по международному праву, уставу ООН. Глава каждого государства, включая наше, принимает указ, обязывающий нас соблюдать эту резолюцию. В этой резолюции да, талибы названы террористической организацией. Но там нет ни слова, и в указе президента нет ни слова, что мы не должны с ними контактировать. В указе, которым меня назначили, там по-русски написано, что одна из моих обязанностей содействовать межафганским переговорам между правительством и движением талибов. Как же я буду этим заниматься, если я не буду контачить? Они строго в правовом поле России», — сказал он.

З.Кабулов отметил, что переговоры с делегацией были очень важны для России.

«К нам не приехали главари, к нам приехали мессенджеры, которым указание было дано прибыть официально, рассказать российскому руководству о целях талибов. Мы это публично поэтому объявили. Не хочу все повторять, но ключевые из них — о том, что талибы, во-первых, не собираются силой устанавливать исламский эмират. Второе: мы не позволим использовать афганскую территорию против интересов третьих стран. И зная, где находятся, сказали: «Центральная Азия приоритет. Пожалуйста, передайте им, что мы никаких злых намерений в отношении Центральной Азии не имеем». И здесь они сочли необходимым сказать, что это от имени высшего руководства, не от муллы Барадара только сидящего в Дохе, как заместителя главы — нет, от высшего руководства вот эти заверения. Мы прекрасно понимаем, что это политическая риторика. Мы такие же циники, профессия обязывает. Но в политике важны жесты и слова, за которые мы можем их держать в дальнейшем. Поэтому это было весьма важным. А это все происходило на фоне эскалации боевых действий в Афганистане, плюс разволновавшееся население Центральной Азии», — заключил он.

В начале июля делегация движения «Талибан»* прибыла в Москву на переговоры. В интервью российским СМИ официальный представитель политофиса Мохаммад Сохаил Шахин, заявлял, что талибы не будут «нападать на границу между Таджикистаном и Афганистаном. Мы заверяем российскую сторону, что наша политика не заключается в нападении».

В Афганистане на фоне вывода американских войск с новой силой вспыхнуло противостояние талибов и правительственных сил. На прошлой неделе радикалы заявили о том, что контролируют 85 процентов территории страны.

*Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России