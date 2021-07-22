В социальной сети Clubhouse разрешили свободную регистрацию

С момента запуска в марте 2020-го регистрироваться там можно было только по приглашению от действующего пользователя. Как отмечает издание The Verge, в листе ожидания сейчас находятся 10 млн человек.

Общаться в Clubhouse можно в тематических групповых голосовых чатах – так называемых «комнатах». В последнее время о разработке аналогичного функционала объявили все конкуренты клабхауса – твиттер, тикток и фейсбук.