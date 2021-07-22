Такую меру пресечения ей избрали после того, как в больнице скончался второй из трех попавших под ее машину детей. Изначально Башкирову отправили под домашний арест.
По данным медосвидетельствования, в момент наезда девушка не была пьяной, а после не пыталась скрыться с места ДТП.
ТАСС: 18-летняя Валерия Башкирова, сбившая трех детей в Новой Москве, обжаловала свой арест
Такую меру пресечения ей избрали после того, как в больнице скончался второй из трех попавших под ее машину детей. Изначально Башкирову отправили под домашний арест.