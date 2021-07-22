В Киеве суд обязал государственное бюро расследований завести уголовное дело о возможной госизмене президента

Шевченковский районный суд Киева обязал государственное бюро расследований Украины завести уголовное дело о возможной государственной измене президента Владимира Зеленского и нескольких лиц из его окружения, — передает украинский «Пятый канал». Таким образом, суд удовлетворил иск группы лиц, среди которых экс-депутат Рады от «Народного фронта» Андрей Тетерук.

Они пожаловались на то, что спецслужба не хотела начинать досудебное расследование по факту срыва операции по задержанию членов частной военной компании «Вагнера». Эту организацию связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, также известным как «повар Путина». Речь идет о 33 бойцах, задержанных в конце июля прошлого года в Белоруссии и выданных Москве. Киев тогда требовал передать часть задержанных Украине.

