В ЦИК России сообщили, что в избирательный процесс пытаются вмешиваться около полутора сотен иноагентов

Об этом, ссылаясь на данные Минюста, рассказал член комиссии Игорь Борисов.
По словам Борисова, иноагенты практически ежедневно делают вбросы с целью если не сорвать выборы, то хотя бы повлиять на свободную волю избирателей.
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Об этом, ссылаясь на данные Минюста, рассказал член комиссии Игорь Борисов.
По словам Борисова, иноагенты практически ежедневно делают вбросы с целью если не сорвать выборы, то хотя бы повлиять на свободную волю избирателей.
Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину Москва вменяет Киеву гибель людей и уничтожение имущества в Донбассе, возлагает на Украину ответственность за смерти пассажиров и членов экипажа сбитого малайзийского «Боинга», а также требует прекратить водную блокаду Крыма, снять ограничения на использование русского языка и запрет на деятельность российских СМИ…