Об этом спецпредставитель президента России по Афганистану, директор 2-го Азиатского департамента МИД Замир Кабулов.
«Есть российские граждане не российского происхождения в Афганистане довольно много. Много я говорю, это не сотни тысяч, это сотни. От силы тысячи. Это афганцы, женившиеся на россиянках, и в силу этого приобретшие за многие годы конфликта российское гражданство. Россиянки в том числе их дети, но это сотни, это не как даже в Сирии, это меньше. Во всяком случае, стало меньше, было больше. Если вы помните советское время, по крайней мере, по статистике 16 тысяч афганцев только у нас в Советском союзе проходили обучение и семьи, и все остальное. Комфортно все-таки жить было на родине, поэтому они оказались там, но мы их вывозим, на заказных рейсах специальных, эвакуационных, постепенно вывозим», — сказал он.
В Афганистане на фоне вывода американских войск с новой силой вспыхнуло противостояние талибов и правительственных сил. На прошлой неделе радикалы заявили о том, что контролируют 85 процентов территории страны.
Россия вывозит своих граждан из Афганистана заказными рейсами – спецпредставитель президента РФ Кабулов
Об этом спецпредставитель президента России по Афганистану, директор 2-го Азиатского департамента МИД Замир Кабулов.