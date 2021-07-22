Россия будет бороться с наркоторговлей в Афганистане – спецпредставитель президента РФ Кабулов

Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» спецпредставитель президента России по Афганистану, директор 2-го Азиатского департамента МИД Замир Кабулов.

«40 процентов ВВП Афганистана давали наркодоходы. Включая бюджет. Это серый бюджет, но тем не менее, через коррупцию, через соучастие. Там невинны только крестьяне, которые культивировали, потому что они за свой труд получали. Есть спрос на продукт, они его давали и получали умеренную плату. А потом это сезонные работы… Мы исходим из этого: талибы четко чувствуют… правительство нам всю жизнь рассказывали, что да, они против, но ничего-то не делали толком. Талибы клянутся всем святым, и они ссылаются на свой первый опыт, они действительно резко поставили под свой контроль, но лукавят. Я им всегда с улыбкой говорю: «Ребята, вы взяли контроль над наркопроизводством для того, чтобы не было конкурентов экономических. Вы их всех наркобаронов обязали все сдавать вам на склады». А в тот момент, черный мировой рынок был перегружен героином и опиатами в целом, и была договоренность, что надо умеренно. Все эти обстоятельства привели к тому, что сократился экспорт героина из Афганистана сократился, объективно, в силу этих условий, и все это выглядело очень красиво. Но талибы исходят из того, что «вот наш Мулла Омар заявил, что это противно исламу и т.д., мы так и будем поступать». Прекрасно понимаем чувствительность России к этой проблеме, мы будем бороться», — сказал он.

З.Кабулов отметил, что восстановление экономики Афганистана потребует длительного времени.

«Придется терпеливо экономическими и конечно силовыми методами законных силовых структур придется за один год не прикончим, никогда. Это длительный процесс за счет альтернативных сельхозкультур, прочее, десятое, важно не дать людям оказаться без работы и тогда сами дальше понимаете, логика развития событий, она очевидна для любой страны, не только для Афганистана», — заключил он.