В состав российской сборной на Паралимпиаду в Токио войдет 241 спортсмен

Об этом журналистам рассказал исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Среди них – 129 мужчин и 112 женщин, 90 мастеров спорта и представители 50 регионов. Наибольшее количество спортсменов – из Москвы. Паралимпийцы из России будут участвовать в 19 видах спорта из 22 в программе Паралимпиады.

Игры начнутся в Токио 24 августа и продлятся до 5 сентября.

