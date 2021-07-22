Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим ЧС на 39 территориях региона из-за экстремальной засухи

Также он поручил министру сельского хозяйства области оценить последствия и обратиться за помощью в федеральное правительство, так как, по оценке Куйвашева, ущерб аграрно-промышленному комплексу региона уже превышает 4 миллиарда рублей.
2021-07-22T16:32:19+03:00
2021-07-22T16:32:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 22 июля 2021
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