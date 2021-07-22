Бывший член ОНК Москвы Александр Ионов просит Генпрокуратуру признать еще одно издание иностранным агентом

Бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов просит Генпрокуратуру признать еще одно издание иностранным агентом. На этот раз жалоба Ионова касается сетевого издания «Важные истории» и лично его главного редактора Романа Анина. Также Ионов рассказал изданию «МБХ Медиа», что обратился в Минюст и Роскомнадзор.

По мнению Ионова, «Важные истории» связаны с исполнительным вице-президентом стокгольмской школы экономики в Риге Андерсом Александерсоном.

В апреле к Анину и в редакцию «Важных историй» уже приходили с обысками по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни из-за расследования об имуществе главы Роснефти Игоря Сечина.

Ранее с подачи Ионова Минюст включил в список СМИ-иноагентов издание «Медуза».