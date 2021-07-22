Еще одну участницу группы Pussy Riot, известную под псевдонимом Рита Флорес, осудили на 15 суток

Еще одну участницу группы Pussy Riot Маргариту Коновалову, известную под псевдонимом Рита Флорес, осудили на 15 суток по делу о неповиновении полицейскому. Об этом рассказал адвокат правозащитного проекта «Апология протеста» Мансур Гильманов. Коновалову задержали накануне, она провела ночь в полиции, а сегодня Зюзинский районный суд вынес постановление об административном аресте.

Ранее уже четыре участника группы подвергались неоднократным арестам. Из них трое после очередного выхода из изолятора уехали из страны.

