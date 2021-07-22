Трансляции матчей Английской футбольной Премьер-Лиги после трехлетнего перерыва возвращается на телеканал Матч ТВ, который приобрел права на показ встреч.

Финансовые условия сделки не раскрываются, однако портал Спортс.ру, ссылаясь на свои источники пишет, что это сумма в несколько раз больше, чем 7 миллионов евро, которые платил прежний вещатель. Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки в своем инстаграме уточнила, что контракт подписан на шесть лет. Это позволило ей резюмировать, что вверенный ей канал становится домом АПЛ надолго. Матч ТВ транслировал Чемпионат АПЛ до 2019 году, когда права приобрел Рамблер групп. Любители могли смотреть встречи английских клубов на платном сервисе Окко.

Сейчас метровому каналу удалось вернуть себе один из самых интересных чемпионатов мира. Действие договора начинается через год. Он распространяется не только на телеэфир, но и на цифровые продукты канала. Смотреть футбол из Англии можно будет на любом носителе, включая мобильные.

В Английской премьер-лиге высоко оценили контракт. Директор по связям с общественностью Пол Морнар уверен, что Матч ТВ обеспечит вещание на высоком уровне.