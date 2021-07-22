Рослесхоз сегодня сообщил, что для улучшения ситуации с лесными пожарами в Якутии проведут взрывные работы

Таким образом, специалисты рассчитывают очистить почву до минерального слоя, на котором отсутствуют горючие материалы. За последние сутки число лесных пожаров в республике немного снизилось, однако, в целом ситуация остается сложной. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Якутии могут пройти дожди. Однако, насколько они улучшат обстановку, пока непонятно.
2021-07-22T16:04:13+03:00
2021-07-22T16:04:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:04, 22 июля 2021
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