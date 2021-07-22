Рослесхоз сегодня сообщил, что для улучшения ситуации с лесными пожарами в Якутии проведут взрывные работы

Таким образом, специалисты рассчитывают очистить почву до минерального слоя, на котором отсутствуют горючие материалы. За последние сутки число лесных пожаров в республике немного снизилось, однако, в целом ситуация остается сложной. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Якутии могут пройти дожди. Однако, насколько они улучшат обстановку, пока непонятно.